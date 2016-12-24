24 декабря 2016 г.
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В мире

МИД России возмущен очередным сносом советского памятника в Польше

время публикации: 18:48 | последнее обновление: 18:48 блог версия для печати фото
МИД России возмущен очередным сносом советского памятника в Польше

Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило резкий протест против недавнего сноса памятника советским солдатам в польском городе Ланьцут. Ранее были демонтированы еще несколько таких памятников.

МИД России заявил, что польские власти распорядились снести памятник, не проводя никаких консультаций с российской стороной, хотя этого требуют обязательства Польши.

"Речь идет об очередном акте демонстративного цинизма. Польские власти не просто в который раз пренебрегли межгосударственным договором о дружественном и добрососедском сотрудничестве от 1992 г. и межправительственным соглашением о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 1994 г., которые требуют заботиться о памятниках. Нам и всему цивилизованному сообществу показывают, как в Польше относятся к трагическим страницам недавней истории, когда народам Европы ценой огромных жертв и усилий удалось отстоять свою свободу и независимость. Только в этом году такая участь в Польше постигла семь памятников советским воинам, было зафиксировано пятнадцать актов вандализма на советских мемориальных объектах, в т.ч. девять - на кладбищах.

Нам известно о готовящихся поправках к польскому законодательству, запрещающему "пропаганду коммунизма или другого тоталитарного строя". Их принятие откроет путь к массовому истреблению советских-российских памятников в Польше. Хотим решительно предостеречь польскую сторону от такого необдуманного шага во избежание дополнительных осложнений в наших и без того непростых двусторонних отношениях", - говорится в заявлении МИД России.

30 июня в Польше был сесен памятник "воинского братства" Красной Армии и Войска Польского, и МИД России потребовал от Варшавы "прекратить войну с памятниками".

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 10 июля 2015 г.
МИД России требует от Польши не сносить памятник генералу Черняховскому
// NEWSru.co.il // В мире // 4 июля 2015 г.
МИД России требует от Польши положить конец "войне с памятниками"







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Суббота, 24 декабря 2016 г.
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