МИД России возмущен очередным сносом советского памятника в Польше

Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило резкий протест против недавнего сноса памятника советским солдатам в польском городе Ланьцут. Ранее были демонтированы еще несколько таких памятников.

МИД России заявил, что польские власти распорядились снести памятник, не проводя никаких консультаций с российской стороной, хотя этого требуют обязательства Польши.

"Речь идет об очередном акте демонстративного цинизма. Польские власти не просто в который раз пренебрегли межгосударственным договором о дружественном и добрососедском сотрудничестве от 1992 г. и межправительственным соглашением о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 1994 г., которые требуют заботиться о памятниках. Нам и всему цивилизованному сообществу показывают, как в Польше относятся к трагическим страницам недавней истории, когда народам Европы ценой огромных жертв и усилий удалось отстоять свою свободу и независимость. Только в этом году такая участь в Польше постигла семь памятников советским воинам, было зафиксировано пятнадцать актов вандализма на советских мемориальных объектах, в т.ч. девять - на кладбищах.

Нам известно о готовящихся поправках к польскому законодательству, запрещающему "пропаганду коммунизма или другого тоталитарного строя". Их принятие откроет путь к массовому истреблению советских-российских памятников в Польше. Хотим решительно предостеречь польскую сторону от такого необдуманного шага во избежание дополнительных осложнений в наших и без того непростых двусторонних отношениях", - говорится в заявлении МИД России.

30 июня в Польше был сесен памятник "воинского братства" Красной Армии и Войска Польского, и МИД России потребовал от Варшавы "прекратить войну с памятниками".