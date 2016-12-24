Герт Вилдерс: "Обама предал Израиль"

Герт Вилдерс, лидер нидерландской Партии Свободы, резко осудил США за позицию при голосование по антиизраильской резолюции в Совете безопасности ООН.

На своей странице в социальной сети Facebook он написал: "Обама предал Израиль. Слава Богу, что есть Трамп. Израильским друзьям я советую игнорировать ООН и строить больше и больше поселений".

Напомним, за антиизраильскую резолюцию голосовали 14 членов СБ ООН, США воздержались, но не стали применять вето. Избранный президент Дональд Трамп призывал не выносить резолюцию на голосование, а потом пообещал, что после его инаугурации в ООН все будет иначе.

Резолюция полностью осуждает все израильское строительство за пределами "зеленой черты".