"В Израиль мне нельзя". Иранская еврейка, приговоренная к смерти, прячется в Утрехте

Власти Нидерландов в течение двух лет не предоставляют политическое убежище 60-летней еврейке, уроженке Ирана, заочно приговоренной на родине к смертной казни.

Как сообщает Times of Israel, около двух лет назад женщина, фигурирующая в статье под вымышленным именем "Ципора", прилетела в Утрехт, чтобы навестить дочь и внука. Спустя несколько дней ей позвонил из Ирана муж, который сообщил: иранские власти заочно приговорили ее к смертной казни за то, что она руководила "подпольной" организацией, помогавшей найти убежище женщинам-жертвам домашнего насилия.

Ципора поняла, что не сможет вернуться домой, и подала прошение о предоставлении ей политического убежища в Нидерландах.

К несчастью для женщины, ее личные проблемы совпали по времени с ужесточением иммиграционной политики Нидерландов. В течение двух лет ее просьбы последовательно отклонялись Службой иммиграции и натурализации. Тем не менее, женщину до сих пор не депортировали.

Ципора не может репатриироваться в Израиль, несмотря на то, что имеет на это право, так как в этом случае ее мужу, оставшемуся в Иране, грозит тюрьма или смертная казнь. "В Израиль мне нельзя", - говорит она, надеясь, по ее словам, только на "пуримское чудо".





