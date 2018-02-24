Опубликованы записи предупреждений о потенциальном убийце из Флориды: "Знаю, он взорвется"

Издание The New York Times опубликовало записи предупреждений об агрессивном поведении Николаса Круза, которые поступали властям до массового убийства в одной из школ во Флориде.

14 февраля 2018 года, в День всех влюбленных, Николас Круз совершил вооруженное нападение на школу имени Марджори Стоунмэн Даглас в городе Паркленд (72 км от Майами), из которой ранее был исключен. Он убил 17 человек и ранил 16. Вскоре после нападения Круз был задержан.

Неделю назад руководство ФБР признало, что не отреагировало должным образом на предупреждения об угрозах. Теперь, из публикации The New York Times становится ясным, что таких предупреждений было множество.

Судя по опубликованным сведениям, первое предупреждение поступило еще два года назад, когда звонивший сообщил, что подросток, проживающий по-соседству, угрожает совершить вооруженное нападение в школе (видимо, это произошло незадолго до исключения Круза из школы).

За три месяца до вооруженного нападения в школе некий "друг семьи" Крузов звонил по телефону 911, чтобы сообщить шерифу округа Палм-Бич о наличии у подростка с неадекватным поведением арсенала огнестрельного оружия. Звонивший предупреждал, что у Круза "много оружия", и говорил, что боится, что тот вернется.

29 ноября 2017 года по телефону 911 позвонила некая Роксана Дешампс – еще один "друг семьи", принявшая у себя дома Николаса и его младшего брата Захарию после смерти их приемной матери. Она сообщила, что у Николаса не менее восьми единиц огнестрельного оружия и "тонны" патронов, что он неоднократно уже угрожал применением оружия, в том числе ее 22-летнему сыну, который пытался угомонить Николаса во время очередной истерики. По словам Роксаны, Николас Круз не единожды приставлял ствол к голове оппонента. Женщина говорила, что Николас одержим оружием, что раньше он угрожал и приемной матери, и собственному брату.

30 ноября 2017 года в управление шерифа округа Бровард поступил звонок от неизвестного из Массачусетса, заявившего, что Николас Круз собирает огнестрельное и холодное оружие. Звонивший высказал опасение, что Круз может готовиться к нападению на школу.

5 января 2018 года некая женщина, хорошо знавшая Николаса Круза, обратилась в ФБР, сообщив, что у 19-летнего юноши, отстающего в развитии на 5-7 лет, есть огнестрельное оружие, и что он угрожает устроить стрельбу в школе. Женщина предупреждала, что Николас стал невменяемым после смерти его приемной матери. "Я знаю, что он взорвется", – говорила звонившая.

Эта женщина сообщала также, что Николас Круз проявляет жестокость к животным и склонен к внезапным вспышкам агрессии. Она заостряла внимание на том, что молодой человек говорит об "Исламском государстве" и интересуется арабским языком.

Некая женщина звонила лично заместителю шерифа в Паркленде и предупреждала, что Николас Круз может покончить с собой после смерти приемной матери, и что он угрожал убить других людей.

Был еще один звонок от человека, предупреждавшего, что Николас Круз использует деньги, полученные от страховой компании после смерти его приемной матери, на покупку оружия.

Кроме того, ФБР получало многочисленные предупреждения о тревожном поведении Николаса Круза в социальных сетях, где он публиковал свои фотографии с оружием, снимки застреленных им крыс и других животных, писал о желании стать "профессиональным стрелком", а также высказывался о поддержке различных экстремистских организаций, в том числе исламистского толка. При этом Николас Круз выступал под своим настоящим, а не выдуманным именем.

Все эти предупреждения были проигнорированы правоохранительными органами.

Массовое убийство во Флориде

14 февраля 2018 года 19-летний Николас Круз, вооруженный полуавтоматической винтовкой AR-15, имея при себе множество магазинов с патронами к этой винтовке, а также дымовые шашки и противогаз, прошел на территорию школы Марджори Стоунмэн Даглас, из которой он ранее был исключен за агрессивное поведение.

Он использовал дымовые шашки, чтобы вызвать панику и срабатывание пожарной сирены, рассчитывая на то, что в коридорах школы соберется толпа, по которой он откроет огонь.

В общей сложности Круз успел сделать более 40 выстрелов, убив 17 человек и ранив еще 16. После чего смешался с толпой и скрылся с места преступления. Позже его задержали в соседнем городе Корал-Спрингс, примерно в 2 км от места преступления. При задержании он был легко ранен.

На первом допросе убийца заявил, что стрелял "ради собственного удовольствия". Он также сообщил, что неоднократно угрожал прийти с оружием в эту школу, но другие ученики смеялись над ним и не верили, что подобное может произойти.

По оценке полиции и ФБР, убийца был хорошо подготовлен к нападению и действовал в одиночку.

Имена жертв

Жертвами нападения, осуществленного 19-летним Николасом Крузом, бывшим учеником этой школы, стали 17 человек, еще 16 получили ранения. Несколько раненых в тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за их жизни.

Среди погибших 14 школьников (восемь девушек и шестеро юношей 14-18 лет) и трое взрослых.

1. Джейми Гуттенберг (14)

2. Мартин Дукуи Ангуиано (14)

3. Алисса Альхадефф (15)

4. Николас Дворетт (17)

5. Люк Хойер (15)

6. Кара Лугран (14)

7. Джина Монтальто (14)

8. Хоакин Оливер (17)

9. Алаина Петти (14)

10. Мидоу Поллак (18)

11. Хелена Рамси (17)

12. Алекс Шахтер (14)

13. Кармен Шентрап (16)

14. Питер Ванг (15)

15. Аарон Фейс (37), охранник и тренер по футболу

16. Крис Хиксон (49), тренер по легкой атлетике

17. Скотт Бейгел (37), учитель географии

Что известно о Николасе Крузе

Николас и его брат Захария рано лишились родителей. Братья были усыновлены Линдой и Роджером Крузами, проживавшими ранее в Лонг-Айленде, после того, как они перебрались в Паркленд. Приемный отец умер, когда Николасу было шесть лет. В начале ноября 2017 года от пневмонии умерла приемная мать. После ее смерти подростки формально были на попечении друзей семьи Круз.

Николас Круз учился в школе Даглас, но был исключен за многочисленные нарушения дисциплины, прежде всего за инцидент, когда он угрожал другим ученикам и попытался пройти на территорию школы с рюкзаком, в котором были патроны.

В последнее время Николас работал в магазине "Dollar" и говорил знакомым, что рад больше не учиться в школе.

Издание The Daily Beast собрало отзывы школьников о бывшем учащемся Николасе Крузе. О нем говорят, как об "изгое", который иногда вел себя агрессивно, но никогда не лез в драку. Говорят, что Николаса не принимали в свой круг даже те, кто собирался в "Emo Gazebo" (месте, где обычно сидели те, кто считался странным и отвергнутым школьным коллективом), у него не было друзей. Оушен Пароди заявил The Daily Beast, что "рыжий" Круз всегда был коротко стрижен, носил "патриотические рубашки", демонстрировал ненависть к исламу и называл мусульман "террористами". Он сказал, что однажды видел Николаса в шляпе с символикой сторонников Дональда Трампа. Младшая сестра Оушена, 15-летняя Милан Пароди, говорит, что девочки в школе считали Круза "жутким и странным". Он носил одежду черного цвета и всегда был один. При этом она отмечает, что он обычно выглядел бодро, иногда казался немного сумасшедшим. Другой учащийся, 17-летний Джованни Уотфорд, рассказал WFOR-TV, что Круз увлекался оружием, много говорил о "пушках" и часто пытался прятать свое лицо. Как и Николас, Джованни был участником программы Junior ROTC, он вспоминает, что Круз жаловался на издевательства со стороны других учеников.

Хелен Паскиолла, бывшая соседка Круза, рассказала The New York Times, что он говорил ей, что приемные родители Николаса и Захарии были вынуждены продать свой дом в престижном районе из-за проблем с деньгами.

Достоверно известно, что Николас Круз приобрел полуавтоматическую винтовку AR-15, пистолет и патроны к ним на законном основании, после того, как ему исполнилось 18. Винтовка обычно была заперта в шкафу, от которого у Николаса был ключ. Miami Herald приводит слова учеников о том, что Круз хвастался в соцсетях имеющимся у него оружием и тем, как стрелял по крысам.

В социальных сетях Николас Круз неоднократно публиковал сообщения агрессивного содержания и угрозы, в частности в отношении антифашистов. Девять месяцев назад он обещал повторить сценарий массового убийства 1966 года в Техасе (тогда погибли 17 человек). В одной из его записей прямо было сказано, что он хочет стать "профессиональным школьным стрелком".

На сайте gellerreport.com были опубликованы "скриншоты" блогов Николаса Круза в социальных сетях Twitter и Instagram, по которым видно, что он увлекался огнестрельным и холодным оружием.

В той же публикации был опубликован "скриншот" списка групп в Facebook, в которых якобы участвовал Николас Круз. Судя по этой иллюстрации он был участником исламистских групп в этой соцсети. Однако ниже автор публикации поясняет, что не может утверждать, что Круз действительно был участником указанных групп в Facebook.

Miami Herald пишет, что в записях Круза встречались фразы "Аллах Акбар" ("Аллах велик"). Но в полиции говорят, что нет никаких оснований считать этого человека связанным с какими-либо, в том числе мусульманскими террористическими группировками.





