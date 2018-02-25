Польские власти приняли решение заморозить скандальный "закон о Холокосте"

В субботу, 24 февраля, стало известно, что в результате давления со стороны Израиля, а также при содействии министра юстиции Польши Збигнева Зебро, польские власти приняли решение временно заморозить скандальный "закон о Холокосте". Действие закона, вызвавшего возмущение в Израиле, в настоящее время приостановлено, сообщает телеканал "Решет".

В последние дни в израильско-польском обсуждении этой темы наметился прогресс. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поручил министерству иностранных дел достичь договоренности о принятии польской стороной поправок в закон до вступления его в силу.

В ближайшее время официальная делегация прибудет из Варшавы в Иерусалим, чтобы в результате переговоров выработать формулировки закона, которые устроят обе стороны. Генеральный директор израильского МИД Юваль Ротем назвал эти шаги "значительным успехом".

Министр юстиции Польши Збигнев Зебро, который также является генеральным прокурором страны, заявил, что закон вступит в силу только после того, как соответствующее решение будет принято Конституционным судом.

Законопроект, вводящий уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, был подписан президентом Польши 6 февраля.

По сути, речь идет о поправках к закону об Институте национальной памяти, утвержденным Сенатом Польши 1 февраля, согласно которым, в частности, человек, публично обвиняющий Польшу в преступлениях, совершенных во время Холокоста, в пособничестве нацистской Германии, военных преступлениях или преступлениях против человечности, может быть приговорен к тюремному заключению сроком на три года.

Закон запрещает использовать словосочетание "польский лагерь смерти" при описании концлагерей, существовавших на территории оккупированной Польши. Наказанию будут подвергнуты и те, кто попытаются "сознательно преуменьшить ответственность истинных виновников этих преступлений".

Этот закон вызвал неоднозначную реакцию в Израиле. В течение нескольких дней, предшествовавших утверждению закона Сенатом Польши, его содержание вызвало гневную реакцию со стороны многих израильских политиков, включая премьер-министра и президента страны.

Польское правительство утверждает, что данный закон необходим для защиты репутации Польши, которая стала жертвой нацистской агрессии, а не ее соучастником. Израиль же, со своей стороны, полагает, что этот запрет не позволит говорить правду о роли поляков в истреблении евреев.





