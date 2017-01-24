"Брюссельский террорист" начал давать показания: его целью были американцы и евреи

"Брюссельский террорист" Мохаммед Абрини, известный также под именем "мужчина в шляпе", один из исполнителей теракта в аэропорту "Завентем", где 8 апреля прошлого года погибли 32 человека, начала давать показания в суде и сообщил: его целью являлось убийство евреев и тех, кто направлялся в Тель-Авив.

Ранее сообщалось, что террористы намеревались взорвать тех, кто летел в США, пишет во вторник, 24 января, французское новостное агентство AFP. Напомним, что ответственность за взрывы в аэропорту и на одной из станций брюссельского метро взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Абрини же сообщил на допросе, что изначально предполагал привести в действие взрывное устройство у стойки, где шла регистрация пассажиров, направлявшихся в израильский аэропорт Бен-Гурион. Он, впрочем, не выполнил это задание и покинул аэропорт, так и не взорвав свою бомбу, спрятанную в чемодане.

Агентство сообщает со ссылкой на анонимный источник, что ранее не обнародовавшаяся запись камеры наблюдения свидетельствует о том, что один из террористов преследовал группу ультраортодоксальных евреев, которых намеревался взорвать.

Отметим, что в результате этого теракта погибли четверо американцев, а среди раненых были двое молодых израильтян-хасидов, которые были доставлены затем в иерусалимскую больницу.

AFP цитирует слова неназванного чиновника в правительстве США, заявившего: "следователи убеждены, что террористы поставили своей целью убийство американцев, россиян и израильтян".

Заявление Абрини подтверждает слова министра транспорта и разведки Исраэля Каца, еще в день теракта сообщившего, что взрыв в аэропорту Брюсселя произошел недалеко от стойки израильской авиакомпании "Эль-Аль", которая была в тот момент закрыта.

Кац отметил тогда, что существует подозрение, что теракт планировался как нападение на граждан Израиля, однако террористам пришлось изменить свои планы, когда они обнаружили, что за израильской стойкой никого еще нет.

По словам Абрини, эти цели наметил Ибрагим Бакрауи, один из двух террористов-смертников, взорвавшихся в аэропорту. Он сознался, что после двух взрывов раздумал умирать и бежал из аэропорта, выбросив знаменитые белую куртку и шляпу в мусорный бак.

Абрини, 31-летний гражданин Бельгии, родившийся в семье иммигрантов из Марокко, утверждал, что он не разделяет радикальных взглядов и никогда не был в Сирии.