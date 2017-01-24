Авиакатастрофа в Италии: разбился медицинский вертолет – погибли 6 человек

Шесть человек погибли в результате крушения вертолета, происшедшего во вторник в окрестностях лыжного курорта Камро Феличе, расположенного в центральной части Италии, сообщает 24 января сайт новостной службы ВВС.

На этом вертолете находились, кроме пилотов, медики, которые вылетели для оказания помощи лыжнику, получившему травму во время падения на трассе. Его предполагалось доставить в больницу города Л’Акуила, административного центра провинции Абруццо.

Причиной катастрофы стал, как пишет издание, густой туман, опустившийся на горы.

Кампо Феличе – популярный сегодня лыжный курорт, расположенный в 120 км к западу от Рима. Он построен на склоне горного хребта Гран-Сассо, высшая точка которого находится на высоте 3.000 метров.