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В мире

Масляков, ведущий КВН, удостоен звания "Народный артист Чеченской Республики"

время публикации: 14:23 | последнее обновление: 14:23 блог версия для печати фото
Александр Масляков

Александру Маслякову, бессменному ведущему Клуба веселых и находчивых (КВН), присвоено звание "Народный артист Чеченской Республики", о чем сообщает во вторник, 24 января, информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

"Согласно Указу Главы ЧР от 18 января 2017 года, звание присвоено за существенный вклад в развитие эстрадного творчества и культурных связей между народами и за деятельность, получившую широкую известность", – говорится в этом документе.

Справка:

Александр Васильевич Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске. На телевидении работает с 1964 года – вел программы "Алло, мы ищем таланты", "А ну-ка, девушки!" и др. Масляков является президентом международного союза КВН и телевизионного творческого объединения "АМиК". Имеет награды, среди которых "ТЭФИ" (2002 г.), орден Александра Невского (2015 г), а также звание "заслуженный деятель искусств Российской Федерации".

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