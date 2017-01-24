В Европарламенте состоялась первая публичная конференция в поддержку Израиля

Мероприятие на которое собрались представители еврейских организаций со всей Европы, европейские парламентарии, члены Кнессета от Ликуда и Аводы, стало первым значительным шагом в объяснении позиции Израиля по отношению к движению BDS, ратующему за бойкот еврейского государства.

Конференция, проходившая в сердце Европарламента, в зале имени Иегуди Менухина, очередной раз продемонстрировала: среди европейских политиков немало и таких, кто понимает позицию Израиля на международной арене и готов ее поддержать.

Среди выступавших был председатель комитета по международным делам Европарламента, депутат от Германии Эльмар Брок, представитель партии ХДС (Христианско-демократический союз Германии) , которая не так давно признала, что движение BDS носит антисемитский характер.

В ходе этого заседания, в котором участвовали, по подсчетам организаторов, не менее 150 человек, выступающие говорили о том, что за призывами к бойкоту и санкциями против Израиля, за риторикой о "правах человека" на самом деле кроется банальный антисемитизм и неприятие государства Израиль, сообщает независимый журналист Аркадий Сухолоцкий, присутствовавший на этом мероприятии.

Не обошлось и без дискуссии о палестино-изральском конфликте, в котором принял участие представитель Палестинской автономии при ЕС, а также члены Кнессета от "Ликуда" и "Аводы". Нетрудно догадаться, что их позиции отличались друг от друга – что, впрочем, не помешало участникам продолжить разговор в кулуарах конференции.