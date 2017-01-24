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В мире

Антисемитское нападение в Вашингтоне: пострадавший – известный сценарист Джон Бейтс

время публикации: 13:03 | последнее обновление: 13:03 блог версия для печати

Джон Робин Бейтс, известный американский сценарист и продюсер еврейского происхождения, утверждает, что подвергся антисемитскому нападению в Вашингтоне, сообщает издание Vanity Fair.

В интервью журналистам Бейтс рассказал: в минувшую пятницу неподалеку от вашингтонского отеля Kimpton Carlyle на него и его партнера, выходивших из ресторана, напала группа людей, которые выкрикивали "Зиг хайль"! и антисемитские лозунги. Они швырнули Бейтса на тротуар и угрожали ему физической расправой.

Сценарист отметил, что в этом ресторане он встречался с друзьями и обсуждал свое участие в "антитрамповском" марше, который состоялся в субботу. Нападавшие, по его словам, были навеселе – они праздновали таким образом победу Трампа.

Пострадавший утверждает, что нападение было совершено на почве этнической розни, и сообщает, что подал жалобу в полицию, Вашингтона, которая расследует этот инцидент как преступление ненависти.

Отметим, что Бейтс является сценаристов и продюсером ряда успешных телесериалов.

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