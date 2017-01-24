24 января 2017 г.
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В мире

Brexit: суд обязал правительство Великобритании заручиться согласием парламента

время публикации: 13:41 | последнее обновление: 13:41 блог версия для печати

Верховный суд Великобритании обязал правительство страны получить одобрение парламента для начала переговоров о выходе страны из ЕС. За данное решение проголосовали восемь из 11 судей.

Об этом сообщает во вторник, 24 января, сайт новостной службы ВВС.

Авторы законопроекта утверждают, что отказ от голосования в парламенте противоречит демократическому характеру королевства и его конституционным нормам. Правительство, со своей стороны, ссылалось на статью №50 Лиссабонского договора, дающее право начать переговоры без консультаций с законодателями – на основании состоявшегося референдума.

Кроме того, Верховный суд постановил, что правительству не требуется проводить консультации с парламентами Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии для реализации процедуры выхода, начало которой запланировано на конец марта.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй до конца текущей недели намерена обнародовать законопроект о процедуре выхода страны из ЕС, который, в рамках принятого решения, будет представлен на утверждение парламента.

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Вторник, 24 января 2017 г.
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