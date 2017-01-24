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В мире

В Китае осуществлена окончательная "зачистка киберпространства" от порнографии

время публикации: 11:17 | последнее обновление: 11:17 блог версия для печати фото

Во вторник, 24 января, по требованию властей КНР были заблокированы и удалены более 5,5 тысяч нелегальных приложений для мобильных устройств, позволявших просматривать материалы порнографического содержания и содержащие сцены насилия, передают агентства "Синьхуа" и Reuters.

В публикациях отмечается, что речь идет о последнем шаге Пекина, направленном на "зачистку киберпространства" от неподобающего контента и борьбу с нелегальными приложениями, позволявшими обходить цензурные ограничения.

Только в одной провинции Гуандун, на юге КНР, были заблокированы более 1.600 таких приложений. Из них свыше 1.200 позволяли распространять порнографию, другие предоставляли возможности для кражи личной информации других пользователей социальных сетей и для применения различных вредоносных программ.

Власти сообщают, что нелегальные приложения были доступны в онлайн-магазинах компаний Tencent и China Mobile для обладателей смартфонов Huawei, ZTE, Coolpad, Meizu, OPPO и VIVO.

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