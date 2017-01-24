Приведен к присяге новый глава ЦРУ Майкл Помпео

Вечером в понедельник, 23 января, вице-президент США Майкл Пенс привел к присяге нового директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкла Помпео.

Церемония состоялась вскоре после того, как кандидатура Помпео была утверждена Сенатом США. Его назначение поддержали 66 сенаторов, 32 высказались против, сообщает агентство Associated Press.

В должности главы ЦРУ Майкл Помпео сменил Джона Бреннана.

В Демократической партии, которая после победы президента-республиканца Дональда Трампа оказалась в оппозиции, мнения насчет Помпео разошлись. Как отметила член специального комитета Сената по разведке Дайэнн Файнстайн, новый глава ЦРУ "обязался следовать закону о (запрете) пыток, пообещал представить объективный анализ выполнения Ираном ядерного соглашения". В то же время ее однопартиец сенатор Рон Уайден назвал Помпео "неподходящим человеком для этой работы". "Он одобряет агрессивные методы, которые могут в корне подорвать права и свободы нашего народа, не укрепив его безопасность", – сказал Уайден.

На слушаниях в комитете по разведке, посвященных утверждению его кандидатуры, Помпео заявил, что Россия "агрессивно восстанавливает свои позиции" в мире. Он обвинил РФ во "вторжении и оккупации" Украины, а также в том, что она "угрожает Европе и почти ничего не делает для содействия разгрому Исламского государства", передает ТАСС. Кроме того, по мнению Помпео, Китай "создает реальную напряженность" в мире.

В то же время он выражал полное согласие с запретом на использование пыток, предусмотренным действующим американским законодательством. В своей работе на новом посту он также обещал во всех случаях опираться на факты.