The New York Times: директор ФБР Джеймс Коми останется на своем посту

Президент США Дональд Трамп попросил директора ФБР Джеймса Коми остаться на своем посту, несмотря на расследование предполагаемых связей приближенных Трампа с Москвой, которое проводит ФБР. Об этом, по данным The New York Times, рассказал своим коллегам сам Коми.

The New York Times отмечает, что пресс-службы ФБР и Белого дома отказались комментировать данную информацию.

Республиканец Джеймс Коми подвергся жесткой критике со стороны сторонников Демократической партии, когда за 11 дней до президентских выборов объявил об очередных подозрениях в халатности в адрес Хиллари Клинтон. Сама Клинтон спустя несколько дней после выборов обвинила в своем поражении Коми.

Напомним, 23 января вице-президент США Майкл Пенс привел к присяге нового директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкла Помпео.