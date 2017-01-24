В Хабаровске убили и сожгли двух женщин и двух детей

В ночь на вторник, 24 января, в частном доме на Карельской улице в Хабаровске произошел пожар.

"Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. К тушению пожара привлекалось 17 человек и семь единиц техники", – сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Как передает телеканал НТВ, на месте пожара были обнаружены тела четырех человек с признаками насильственной смерти. Убитые оказались членами одной семьи: это двое детей, в возрасте двух и трех лет, их мать и бабушка.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело. По одной из версий, убийство мог совершить близкий семье мужчина, страдающий психическим заболеванием.