24 января 2017 г.
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В мире

Сход лавины на отель в Италии: найдены тела девяти погибших, 20 пропавших без вести

время публикации: 06:14 | последнее обновление: 06:14 блог версия для печати фото
Сход лавины на отель в Италии: найдены тела девяти погибших, 20 пропавших без вести

По состоянию на утро 24 января власти Италии сообщают об обнаружении тел девяти погибших в результате схода снежной лавины на небольшую гостиницу Rigopiano di Farindola в горного массива Гран-Сассо-д'Италия в провинции Абруццо.

20 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Отель оказался под снегом 18 января. 11 человек из числа постояльцев и сотрудников гостиницы были спасены или спаслись самостоятельно.

Как передает агентство ANSA, по предварительной оценке, на здание отеля сошло 120 тысяч кубометров снега со скоростью около 100 километров в час.

Сход лавины, по всей видимости, был следствием землетрясения.

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