24 января 2017 г.
последняя новость: 11:05
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:33 Полиция Пакистана спасла 24 человек, похищенных торговцами органами
10:07 Число погибших в результате схода лавины в Италии достигло 12
09:46 Мэр Лондона призвал бороться с антисемитизмом
07:33 Приведен к присяге новый глава ЦРУ Майкл Помпео
06:14 Сход лавины на отель в Италии: найдены тела 12 погибших, 17 пропавших без вести
03:35 В Хабаровске убили и сожгли двух женщин и двух детей
02:54 Комитет Сената США утвердил кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря
02:05 Рамзан Кадыров подтвердил отправку чеченских военных в Сирию
01:16 СМИ: Обама в свои последние часы в Белом доме перечислил $221 млн Палестинской автономии
23:42 Надежда Савченко назвала украинские власти "врагом народа номер два" для украинцев
В мире

Число погибших в результате схода лавины в Италии достигло 12

время публикации: 10:07 | последнее обновление: 10:07 блог версия для печати фото
Число погибших в результате схода лавины в Италии достигло 12

Поисково-спасательные службы, работающие в итальянском отеле Rigopiano, попавшем 18 января под лавину, утром 24 января обнаружили в отеле тела еще нескольких погибших. Таким образом, стало точно известно о 12 погибших.

17 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Отель оказался под снегом 18 января. 11 человек из числа постояльцев и сотрудников гостиницы были спасены или спаслись самостоятельно.

Как передает агентство ANSA, по предварительной оценке, на здание отеля сошло 120 тысяч кубометров снега со скоростью около 100 километров в час.

Сход лавины, по всей видимости, был следствием землетрясения.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 24 января 2017 г.
Сход лавины на отель в Италии: найдены тела 12 погибших, 17 пропавших без вести
// NEWSru.co.il // В мире // 21 января 2017 г.
Из накрытого лавиной итальянского отеля спасены еще 4 человека
// NEWSru.co.il // В мире // 19 января 2017 г.
В результате схода лавины на отель в Италии может быть множество жертв







  Рейтинг@Mail.ru  
Вторник, 24 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017