Число погибших в результате схода лавины в Италии достигло 12

Поисково-спасательные службы, работающие в итальянском отеле Rigopiano, попавшем 18 января под лавину, утром 24 января обнаружили в отеле тела еще нескольких погибших. Таким образом, стало точно известно о 12 погибших.

17 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Отель оказался под снегом 18 января. 11 человек из числа постояльцев и сотрудников гостиницы были спасены или спаслись самостоятельно.

Как передает агентство ANSA, по предварительной оценке, на здание отеля сошло 120 тысяч кубометров снега со скоростью около 100 километров в час.

Сход лавины, по всей видимости, был следствием землетрясения.