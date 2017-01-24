24 января 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
02:05 Рамзан Кадыров подтвердил отправку чеченских военных в Сирию
01:16 СМИ: Обама в свои последние часы в Белом доме перечислил $221 млн Палестинской автономии
23:42 Надежда Савченко назвала украинские власти "врагом народа номер два" для украинцев
19:27 Первый рабочий день президента Дональда Трампа: США выходят из ТЭС
19:03 Изнасилование в прямом эфире: арестованы трое жителей Уппсалы
18:42 Вице-спикер Госдумы РФ: "Наши храмы рушили те, кто выскочил из-за черты оседлости"
18:10 Юный британец Мохаммед Али отказался продать свое изобретение за 5 млн фунтов
17:15 "Бэби-бум" в Китае: в прошлом году в стране появилось 18 млн новых граждан
16:24 СМИ: на переговорах в Астане подрались арабские журналисты
15:39 Секс-скандал в Ясенево: директор "Лиги школ" подозревается в домогательствах
В мире

Рамзан Кадыров подтвердил отправку чеченских военных в Сирию

время публикации: 02:05 | последнее обновление: 02:25 блог версия для печати фото
Рамзан Кадыров подтвердил отправку чеченских военных в Сирию

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров подтвердил, что чеченские военные проходят службу в направленном в Алеппо батальоне военной полиции министерства обороны РФ, сообщает РИА Новости.

Кадыров сделал соответствующее заявление по итогам встречи с депутатом Государственной думы РФ Адамом Делимхановым и муфтием Чечни Салахом-Хаджи Межиевым, посетившими Сирию.

"Межиев и Делимханов посетили батальон военной полиции МО РФ, в котором проходят службу молодые люди из Чечни. Бойцы с гордостью говорили, что им выпала честь нести службу по поддержанию мира и правопорядка в Алеппо, защищая гражданское население от террористов", – написал Кадыров на своей странице в Instagram.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 12 января 2017 г.
Fox News: российская группировка в Сирии усиливается вопреки распоряжению Путина
// NEWSru.co.il // В мире // 9 декабря 2016 г.
СМИ: бойцов "чеченского спецназа" отправят в Сирию. Кадыров опровергает
// NEWSru.co.il // В мире // 7 декабря 2016 г.
Телеканал "Дождь": чеченских контрактников отправляют воевать в Сирию







  Рейтинг@Mail.ru  
Вторник, 24 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017