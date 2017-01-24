Рамзан Кадыров подтвердил отправку чеченских военных в Сирию

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров подтвердил, что чеченские военные проходят службу в направленном в Алеппо батальоне военной полиции министерства обороны РФ, сообщает РИА Новости.

Кадыров сделал соответствующее заявление по итогам встречи с депутатом Государственной думы РФ Адамом Делимхановым и муфтием Чечни Салахом-Хаджи Межиевым, посетившими Сирию.

"Межиев и Делимханов посетили батальон военной полиции МО РФ, в котором проходят службу молодые люди из Чечни. Бойцы с гордостью говорили, что им выпала честь нести службу по поддержанию мира и правопорядка в Алеппо, защищая гражданское население от террористов", – написал Кадыров на своей странице в Instagram.