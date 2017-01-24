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В мире

Мэр Лондона призвал бороться с антисемитизмом

время публикации: 09:46 | последнее обновление: 09:46 блог версия для печати фото
Мэр Лондона призвал бороться с антисемитизмом

Мэр Лондона Садик Хан встретился с людьми, пережившими Холокост и геноцид в Камбодже, и призвал жителей британской столицы к нетерпимому отношению к преступлениям на почве ненависти, сообщает The Guardian.

"Я прошу лондонцев сообщать в полицию о любых преступлениях на почве ненависти, какими бы незначительными они им не показались. Кирпич со свастикой, брошенный в окно еврейского дома, - не мелочь, и с этим нужно бороться", - заявил мэр.

Эти заявления были сделаны после того, как на прошлой неделе в Лондоне было совершено не менее четырех преступлений на почве антисемитизма.

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