Полиция Пакистана спасла 24 человек, похищенных торговцами органами

В минувшем октябре пакистанская полиция бывшем столичном Равалпинди освободила 24 человек, которые провели несколько месяцев в плену у торговцев органами, сообщает BBC.

В связи с этим делом полиции удалось задержать трех подозреваемых, которые отрицают причастность к торговле органами.

По данным пакистанской полиции, банда, удерживавшая людей в Равалпинди, связана с так называемым "трансплантационным туризмом", в рамках которого богатые иностранцы, нуждающиеся в пересадке органов, незаконным образом получают эти органы в Пакистане.