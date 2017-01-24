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Полиция Пакистана спасла 24 человек, похищенных торговцами органами

время публикации: 10:33 | последнее обновление: 10:33 блог версия для печати фото
Полиция Пакистана спасла 24 человек, похищенных торговцами органами

В минувшем октябре пакистанская полиция бывшем столичном Равалпинди освободила 24 человек, которые провели несколько месяцев в плену у торговцев органами, сообщает BBC.

В связи с этим делом полиции удалось задержать трех подозреваемых, которые отрицают причастность к торговле органами.

По данным пакистанской полиции, банда, удерживавшая людей в Равалпинди, связана с так называемым "трансплантационным туризмом", в рамках которого богатые иностранцы, нуждающиеся в пересадке органов, незаконным образом получают эти органы в Пакистане.

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