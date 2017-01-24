24 января 2017 г.
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"1984" Джорджа Оруэлла снова попал в списки бестселлеров

время публикации: 21:38 | последнее обновление: 21:59 блог версия для печати фото
"1984" Джорджа Оруэлла снова попал в списки бестселлеров

Изданный в 1949 году культовый роман-антиутопия британского писателя Джорджа Оруэлла во вторник, 24 января, занял третье место в списке бестселлеров книжного онлайн-магазина Amazon.

Отметим, что рейтинг бестселлеров Amazon обновляется ежечасно.

По мнению американских СМИ, это может быть связано с высказыванием советника президента США Дональда Трампа Келлиан Конвей, которая назвала вызвавшие многочисленные опровержения утверждения пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера о том, что инаугурация Трампа привлекла рекордное число зрителей, "альтернативными фактами".

В последний раз антиутопия Оруэлла неожиданно попала в списки бестселлеров в 2013 году, после публикации документов, переданных прессе бывшим подрядчиком Агентства национальной безопасности США Эдвардом Сноуденом.

Отметим, что "1984" Джорджа Оруэлла в большинстве американских школ входит в списки обязательной литературы.



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Вторник, 24 января 2017 г.
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