Еврейская община РФ возмущена вице-спикером Госдумы: "Он подрывает межнациональный мир"

Федерация еврейских общин России (ФЕОР) обвинила вице-спикера Госдумы Петра Толстого в "подрыве межнационального мира" и призвала руководство нижней палаты парламента и партии "Единая Россия" отреагировать на его высказывания по поводу противников передачи Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге Русской православной церкви.

Об этом пишет во вторник, 24 января, издание "Интерфакс-Религия".

Напомним, что накануне Толстой, выступая на пресс-конференции в информагентстве ТАСС в Москве, назвал споры по этому поводу и сбор подписей под петицией против передачи Исаакия в пользование РПЦ "напрасным трудом", попутно намекнув на историческую вину евреев.

"Наблюдая за протестами вокруг передачи Исаакия, не могу не заметить удивительный парадокс: люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году, сегодня их внуки и правнуки, работая в разных других очень уважаемых местах - на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек" – цитируют СМИ слова вице-спикера.

"Подобные заявления обычно приходится слышать от безответственных разжигателей антисемитских кампаний. Когда мы слышим такое из уст вице-спикера Госдумы на официальной пресс-конференции, это прямой подрыв межнационального мира в стране и нагнетание напряженности. Слова господина Толстого – это старый и лживый, как и все подобные истории, антисемитский миф", – так прокомментировал это высказывание председатель ФЕОР Александр Борода.

Он напомнил, что большинство тех, кто разрушал храмы, составляло местное население – "те же рабочие и крестьяне, а не мифические "выскочившие из-за черты оседлости с наганами", и выразил надежду "на соответствующую реакцию" руководства Госдумы и партии власти.

Ранее в том же духе на высказывания Толстого отреагировал глава департамента общественных связей ФОЕР Борух Горин.

Толстой позднее написал на своей странице в Facebook, что "только люди с больным воображением и не знающие истории своей страны могут усмотреть в моих словах "признаки антисемитизма".

"Это было, напротив, предостережение от повторения событий, случившихся 100 лет назад, после которых были разгромлены тысячи храмов, а сотни тысяч людей были сосланы и расстреляны, – пояснил он свою мысль. – Кому-то явно очень хочется навесить ярлык в попытках внести в общественную дискуссию очередную линию раскола, теперь – по национальному признаку. Еще раз подчеркиваю: в моем отсыле к действительным историческим событиям нет никаких признаков того, что хотят разглядеть особо бдительные товарищи".