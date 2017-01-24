Комитет Сената США утвердил кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря

Комитет Сената США по международным отношениям в понедельник, 23 января, утвердил кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря.

Как сообщает телеканал CNN, кандидатуру Тиллерсона поддержали 11 сенаторов, представляющих в комитете Республиканскую партию, "против" голосовали 10 сенаторов-демократов.

Теперь кандидатура Тиллерсона должна быть утверждена всем составом Сената.

64-летний Рекс Тиллерсон не имеет дипломатического опыта. Он окончил Университет Техаса в Остине. Около четырех десятилетий проработал в нефтяной компании Exxon Mobil, где начинал с должности простого инженера, в конце 1990-х руководил проектами компании в России. Тиллерсон возглавлял ExxonMobil c 1 января 2006 года по 1 января 2017-го. В 2011 году он подписал соглашение с "Роснефтью" о бурении в Арктике. В 2014 году ExxonMobil была вынуждена приостановить свое участие в проекте из-за санкций в отношении России, которые ввела администрация Барака Обамы. Тиллерсон публично выражал сомнения в эффективности санкций.