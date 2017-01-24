Новые указы Трампа: строительство нефтепроводов и ограничение деятельности Агентства по охране окружающей среды США

Президент США Дональд Трамп резко изменил экологическую политику предыдущей администрации, подписав во вторник, 24 января, указ о возобновлении строительства двух нефтепроводов, которые должны доставлять нефть из Канады в США, сообщает Reuters.

Речь идет о проектах Keystone XL и Dakota Access. Строительство первого из нефнепроводов, одобренное в 2015 году Конгрессом, было заблокировано Бараком Обамой, заявившим, что Keystone XL идет вразрез с политикой борьбы с глобальным потеплением.

Подписывая указ, Трамп заявил, что строительство нефтепровода создаст 28 тысяч рабочих мест, не упомянув, что подавляющее большинство этих рабочих мест являются временными.

Строительство нефтепровода Dakota Access было приостановлено в минувшем декабре в связи с протестами жителей индейских резерваций. Власти США согласились с требованиями индейцев и приняли решение разработать альтернативный маршрут нефтепровода.

В тот же день администрация Трампа обратилась в Агентство по охране окружающей среды США с указанием не выпускать новые пресс-релизы и прекратить публикации социальных сетях агентства. Ведомству также было запрещено подписывать новые гранты и контракты, сообщает Associated Press. .

Напомним, что сенат США еще не утвердил кандидатуру нового главы агентства Скотта Прюитта, известного своей критикой теории глобального потепления.

Отметим, что в свой первый рабочий день новый президент США подписал два распоряжения, вызвавшие резонанс как в США, так и за рубежом. Трамп подписал указ о выходе США из договоренностей о Транстихоокеанском партнерстве (ТЭС), а также распоряжение, блокирующее федеральное финансирование международных неправительственных организаций, ведущих просветительскую деятельность в сфере планировании семьи и оказывающих помощь в проведении абортов.





