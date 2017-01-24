24 января 2017 г.
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В мире

Арестованы три человека, подозреваемые в групповом изнасиловании жительницы Уппсалы

время публикации: 18:23 | последнее обновление: 18:23 блог версия для печати фото
Арестованы три человека, подозреваемые в групповом изнасиловании жительницы Уппсалы

Шведская полиция арестовала троих человек, подозреваемых в причастности к групповому изнасилованию, которое было совершено на этой неделе в городе Уппсала.

Об этом пишет во вторник, 24 января, новостное агентство The Associated Press со ссылкой на представителя городской полиции Лизу Саннервик.

Согласно этой информации, данный инцидент расследуется как "тяжелое преступление на сексуальной почве". Подробности расследования пресс-секретарь отказалась сообщить, отметив лишь, что обвинительное заключение пока не предъявлено.

К настоящему моменту известно, что арестованные – двое мужчин в возрасте около 20 лет и один подросток. Преступники "транслировали" свои действия в социальной сети Facebook Live – в закрытой группе, насчитывающей несколько тысяч подписчиков, и в режиме реального времени.

Полицию "навела" на этот блог пользовательница сети, 21-летняя Жозефин Лундгрен, пишет шведский таблоид Expressen.

На видеоролике один из членов банды срывает с пострадавшей одежду, садится на нее верхом и со смехом заявляет в конце трансляции: "Тебя изнасиловали". Злоумышленники были задержаны на месте преступления с камерой в руках. Ролик успели посмотреть несколько десятков пользователей, оди из которых оставил комментарий издевательского характера: "Трое на одну - ха-ха-ха!"

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// NEWSru.co.il // В мире // 23 января 2017 г.
Изнасилование в прямом эфире: арестованы трое жителей Уппсалы







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Вторник, 24 января 2017 г.
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