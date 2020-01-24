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NEWSru.co.il :: В мире24 января 2020 г., 09:12

Благодаря современным технологиям 3000-летняя египетская мумия "заговорила"

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Благодаря современным технологиям 3000-летняя египетская мумия &quot;заговорила&quot;

Британские исследователи смогли частично восстановить звучание голоса жреца Несьямуна, умершего в Египте около трех тысяч лет назад. Сайт livescience.com поясняет, что это удалось благодаря тому, что у мумии жреца хорошо сохранились голосовые связки и гортань.

Используя томограф, ученые создали трехмерную модель органов речи Несьямуна и распечатали их на 3D-принтере. Затем было смоделировано произнесение гласных звуков.

Мумия Несьямуна хранится в музее Лидса (Великобритания) с 1820-х годов. Она была найдена на раскопках храма бога Амона в Египте и на сегодняшний день считается одной из самых исследованных и хорошо сохранившихся египетских мумий.

Установлено, что жрец Несьямун жил во времена фараона Рамзеса XI (после 1100 года до н.э.) и умер в возрасте примерно 50 лет. Примечательно, что на его саргофаге была надпись с просьбой к богам вернуть ему дар речи.

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