В Италии задержаны братья-цыгане, которые грабили банкоматы в масках Трампа

Полиция Италии задержала в городе Авильяна, регион Пьемонт, двух грабителей-цыган, Витторио и Ивану Лафоре, 27 лет и 31 года, которые похищали деньги из банкоматов, скрывая лица под масками президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет в понедельник, 24 июля, итальянская газета La Stampa

По данным полиции, злоумышленники совершили несколько десятков ограблений на территории Пьемонта, причинив ущерб на сумму около 100 тысяч евро.

Преступники действовали по отработанной схеме, которая получила название "сурок": они использовали устройство, напоминающее лопату с переключателем на конце черенка-трубки и проводами в ней. Один конец устройства, начиненный взрывчаткой, вставлялся в банкомат, затем контакты замыкались, и происходил взрыв. После этого злоумышленники извлекали из взорванного банкомата деньги и скрывались, уточняет сайт NEWSru.com. Карабинеры задержали преступников во время очередной попытки ограбления.

Отметим, что задержанные являются сыновьями главы клана синти (западная ветвь цыган) Пьетро Делагарена, который 25 апреля 2001 года убил главу транспортной компании Gleiscar Умберто Мазеру – во время ночного ограбления, совершенного на вилле потерпевшего в Сант-Амброджо-ди-Торино.

Следствие по данному делу продолжалось два года, в течение которых было взято около 300 образцов ДНК у представителей цыганской общины. Убийца был приговорен к пожизненному лишению свободы.

Маски президентов США стали популярными среди преступников после выхода на экран в 1991 году голливудского фильма "На гребне волны" с Патриком Суэйзи в главной роли. Эта кинокартина рассказывает о банде серфингистов, которая грабит банки в масках экс-президентов США.