Данон обратился к Совбезу ООН, который обсуждает события вокруг Храмовой горы

В понедельник, 24 июля, Совет безопасности ООН проводит экстренное заседание, посвященное беспорядкам в районе Храмовой горы в Иерусалиме, на которое не будут допущены представители прессы. США, ЕС, Россия и ООН выпустили совместное зявление, призывающее палестинцев и израильтян к сдержанности.

В этот же день Дани Данон, посол Израиля в ООН, выступил с трибуны этой международной организации и обвинил палестинские власти в подстрекательстве к террору, жертвами которого стала в минувшую пятницу еврейская семья Саломон, проживавшая в поселении Халамиш.

Данон утверждал, что действия террориста, совершившего это преступление, были оплачены руководством Палестинской автономии, сообщает радиостанция "Кан Бет". Он представил собравшимся фотографии, запечатлевшие результаты этой "работы".

"Семья Саломон собралась для того, чтобы отпраздновать радостное событие – рождение внука, но закончилось это мероприятие кровавой резней. Террорист проник в дом в тот момент, когда члены этой семьи сидели за столом, накрытым для встречи субботы. Он убил 70-летнего Йосефа, его дочь Хаю и внука Эльада. Но вместо того, чтобы осудить акт терроризма и смягчить ситуацию, палестинцы распространяют ложь, утверждая, что в этом преступлении виновен Израиль. Не верьте этой лжи – террорист знал, что палестинские власти выплатят ему "зарплату" – тысячи долларов в месяц. И это не отдельный случай – это часть волны ужаса, охватившей свободный мир. Ее осуществляют люди с промытыми мозгами, которых учат, что насилие и убийство освящены высокой целью. Совет Безопасности должен потребовать от руководства ПА немедленно прекратить террор и подстрекательства, пока не погибли другие невинные жертвы" – приводит речь Данона сайт "Аруц Шева".