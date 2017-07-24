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В Кабуле взорвалась начиненная взрывчаткой машина, 24 погибших

время публикации: 08:31 | последнее обновление: 08:35 блог версия для печати фото
В Кабуле взорвалась начиненная взрывчаткой машина, 24 погибших

Не менее 24 человек погибли в столице Афганистана, Кабуле, в результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает BBC со ссылкой на местных чиновников.

По словам представителя министерства внутренних дел Афганистана, по меньшей мере 42 человека получили ранения в результате взрыва. Он отметил, что нападавший взорвал бомбу в своей машине на западе города, в районе, где в основном проживают шииты.

Цель нападения пока неясна, и ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за теракт. Однако известно, что взрыв произошел возле дома заместителя главы правительства Мохаммада Мохакика. Пресс-секретарь политика высказал предположение о том, что автомобиль направлялся к дому Мохакика, но был остановлен охранниками.

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