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В мире

Джаред Кушнер заявил, что не вступал в сговор с Россией

время публикации: 13:40 | последнее обновление: 13:40 блог версия для печати фото
Джаред Кушнер

Зять президента США Дональда Трампа и советник Белого дома Джаред Кушнер заявил в своих показаниях, переданных комиссии Конгресса США, что в ходе предвыборной кампании Трампа не сотрудничал с Россией и не искал тайные каналы связи с Москвой, сообщает Reuters.

Кушнер также подчеркнул, что, насколько ему известно, ни один другой участник предвыборной кампании его тестя также не вступал в сговор с представителями России или любого иного государства.

Речь идет о письменном заявлении, переданном членам комитета по делам разведки Сената США перед тем, как Кушнер будет давать показания на закрытом заседании комитета.

Как сообщалось ранее, Джаред Кушнер должен дать показания по расследованию о вмешательстве России в президентские выборы. Показания также дадут сын президента США Дональд Трамп-младший и бывшей менеджер предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт.

Напомним, сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, признался, что в ходе предвыборной президентской кампании встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая обещала предоставить ему информацию, порочащую Хиллари Клинтон.

Встреча с Весельницкой, известной своими связями с Кремлем, состоялась 9 июня 2016 года, через две недели после назначения Трампа кандидатом в президенты от Республиканской партии США, в здании Trump Tower. Помимо Дональда Трампа-младшего, на встрече также присутствовали председатель предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт и зять Трампа Джаред Кушнер.

По словам Трампа-младшего, сведения, предоставленные Весельницкой, были "туманными и бездоказательными". И они быстро поняли, что у нее нет "никакой серьезной информации".

Трам-младший подчеркнул, что встреча длилась не более получаса и не имела продолжения, а также что его отец, в то время кандидат в президенты США, не был поставлен в известность об этой встрече.

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