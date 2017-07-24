Теракт-самоубийство в Лахоре: множество жертв и пострадавших

Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в Лахоре, втором по величине городе Пакистана, расположенном на востоке страны, в результате чего погибли не менее 23 человек и более пятидесяти других получили ранения различной степени тяжести.

Об этом пишет в понедельник, 24 июля, сайт телеканала "Аль-Джазира" со ссылкой на официальные источники.

Взрыв прогремел в окрестностях местного Технологического парка в центре города. Жертвами террориста стали, в числе прочих, полицейские, патрулировавшие эту территорию.

В статье отмечается, что теракты – не редкость в Пакистане, в особенности в регионах, граничащих с Афганистаном, однако Лахор в последние годы приобрел репутацию относительно спокойного города.

Хайдер Ашраф, заместитель генерального инспектора полиции штата Пенджаб, подтвердил, что преступление совершил смертник, а его целью было убийство полицейских.

Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за этот теракт, однако подозрение властей пало на боевиков движения Талибан.