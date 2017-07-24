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В мире

Алжир предостерег Национальную армию Ливии от сотрудничества с Израилем

время публикации: 16:00 | последнее обновление: 16:00 блог версия для печати фото
Алжир предостерег Национальную армию Ливии от сотрудничества с Израилем

Власти Алжира направили командующему Национальной армии Ливии фельдмаршалу Халифе Хафтару предупреждение с требованием воздержаться от сотрудничества с Израилем.

Как сообщает алжирская газета "Аль-Джезаирия аль-Ахбар" со ссылкой на осведомленные источники, алжирская разведка получила достоверную информацию о контактах Хафтара с Израилем и о получении им от Израиля военной помощи.

Утверждается, что Хафтар, при посредничестве ОАЭ, получил от Израиля важную развединформацию и две партии вооружений, включая противотанковые ракеты, приборы ночного видения и "умные" боеприпасы.

Согласно газете, Алжир может вмешаться и изменить соотношение сил в Ливии, если Хафтар начнет прямое сотрудничество с Израилем и привлечет в Ливию израильских военных советников.

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