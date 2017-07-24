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МИД Германии подтверждает: в Ираке обнаружены две гражданки ФРГ

время публикации: 17:39 | последнее обновление: 17:39 блог версия для печати фото
МИД Германии подтверждает: в Ираке обнаружены две гражданки ФРГ

Правительство Германии официально объявило о том, что в Ираке обнаружены две гражданки Германии, одна из которых – 16-летняя Линда Венцель, уроженка города Пульсниц, федеральная земля Саксония, которая бежала из дома и присоединилась к боевикам террористической группировки ИГ.

Об этом пишет в понедельник, 24 июля, новостное агентство Reuters.

В заявлении отмечается, что национальность и гражданство двух других бывших пленниц немецкие власти пытаются в настоящее время установить.

Пресс-секретарь МИД ФРГ Мария Адебар рассказала репортерам, что сотрудники немецкого консульства в Багдаде подтвердили данную информацию в минувший четверг в ходе встречи с этими женщинами. С двумя другими им предстоит встретиться на этой неделе.

Ранее Линда Венцель призналась в беседе с журналистами, что она сожалеет о своем решении безать в Сирию и воевать на стороне боевиков и мечтает вернуться на родину, к своей семье.

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