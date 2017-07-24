Microsoft намерена избавиться от графического редактора Paint

Компания Microsoft внесла в список устаревших графический редактор Microsoft Paint, входивший в набор стандартных приложений для Windows c 1985 года. Это означает, что в одном из следующих обновлений, графический редактор, с которым пользователи знакомы уже 32 года, может исчезнуть из операционной системы.

В понедельник 24 июля Microsoft опубликовала список изменений для следующего обновления операционной системы Windows 10, получившего название Fall Creators Update. Некоторые стандартные приложения, например, Outlook Express и Reader app, в следующем обновлении будут удалены. А некоторые, в том числе Paint, перестанут развиваться и могут быть удалены в будущих обновлениях.

В апреле компания анонсировала обновление Creators для Windows 10, которое содержит много новых функций, в том числе редактор для 3D изображений Paint 3D.