На фоне протестов президент Польши наложил вето на реформу судебной системы

Президент Польши Анджей Дуда уступил требованиям оппозиции и наложил вето на принятые парламентом законы, которые должны привести к реформе судебной системы страны, сообщает BBC.

Речь идет о трех законах, вызвавших волну протестов по всей Польше и осуждение Евросоюза, угрожавшего Польше серьезными санкциями в случае ратификации президентом новых законов.

Дуда наложил вето на два из трех законов. Первый закон отправляет в отставку всех судей Верховного суда и предоставляет министру юстиции право единолично решать, кто из судей может остаться.

Второй закон предоставляет политикам право выбирать членов Национального судебного совета, назначающего судей Верховного суда.

Третий закон, который не был отменен президентом, дает министрам право выбирать и увольнять судей низших инстанций.