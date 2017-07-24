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В мире

Китайские истребители едва не столкнулись с американским самолетом-разведчиком

время публикации: 19:13 | последнее обновление: 19:13 блог версия для печати фото
J-10

Два китайских истребителя модели J-10 пролетели в опасной близости к разведывательному самолету EP-3 ВМС США, который находился над акваторией Восточно-Китайского моря в 130 км к югу от порта Циндао.

Этот инцидент, происшедший в минувшее воскресенье, едва не привел к столкновению воздушных судов, сообщает 24 июля сайт новостной службы FOX News со ссылкой на официальные американские источники.

Оба китайских самолета были оснащены ракетами класса "воздух-воздух", уточняет издание.

FOX News напоминает, что несколькими днями ранее адмирал ВМС США Джон Ричардсон призвал китайских коллег обсудить действия, необходимые для оказания давления на руководство Северной Кореи с целью вынудить КНДР отказаться от ядерных разработок и испытаний баллистических ракет.

Отметим также, что в этом месяце военно-морской флот США дислоцировал эскадренный миноносец с противоракетной системой в районе спорного острова в Южно-Китайском море, на который претендует КНР.

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