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В мире

Умер кот Стаббс, почетный мэр местности Талкитна в Аляске

время публикации: 09:43 | последнее обновление: 09:45 блог версия для печати фото
Умер кот Стаббс, почетный мэр местности Талкитна в Аляске (иллюстрация)

В воскресенье, 23 июля, умер кот Стаббс, почетный мэр местности Талкитна в Аляске. Ему было 20 лет, сообщает CNN.

Стаббс был избран почетным мэром Талкитны в 1997 году, еще будучи котенком. Хозяйка животного Лори Стек выставила его кандидатуру в шутку. Однако все избиратели в Талкитне, население которой насчитывает порядка 900 человек, проголосовали за кота. С помощью необычного главы жители местности решили привлечь туристов.

Резиденция мэра располагалась в магазине, где работала его хозяйка. Это место пользовалось популярностью как среди туристов, так и среды местных жителей. В 2012 году Стаббс был переизбран на свой пост. В 2013 году он подвергся нападению собаки и получил серьезные травмы. Однако кот выжил и вернулся к своим обязанностям.

История Стаббса неоднократно освещалась в СМИ, но, по словам его владельцев, кот не любил появляться перед телекамерами. В 2015 году в связи со старостью он и вовсе отошел от общественной жизни. После смерти Стаббса его хозяева намекнули на то, что еще один из их котят по имени Денали может взять на себя его роль.

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