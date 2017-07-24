Преступник c бензопилой напал на жителей Шаффхаузена: есть пострадавшие

Не менее пяти человек получили травмы в результате нападения не известного полиции злоумышленника, вооруженного бензопилой, которое было совершено утром в понедельник, 24 июля, в швейцарском городе Шаффхаузен, административном центре одноименного кантона, расположенного на границе с Германией.

Состояние двух пострадавших медики оценивают как тяжелое, сообщает газета Blick.

В настоящее время проводятся розыски преступника. "Полиция перекрыла часть старого города, где сосредоточены крупные подразделения стражей порядка", – приводит издание слова очевидца происшествия.

Представитель полиции Шаффхаузен подтвердил информацию СМИ, однако никаких подробностей происшествия не привел, ограничившись сообщением о том, что проводится операция по розыску и обезвреживанию преступника.

Пресс-секретарь авиационной спасательной службы Rega сообщил изданию 20 Minuten, что в операции принимают участие два вертолета.

Информация уточняется.