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В мире

Преступник c бензопилой напал на жителей Шаффхаузена: есть пострадавшие

время публикации: 14:08 | последнее обновление: 14:11 блог версия для печати фото
Преступник c бензопилой напал на жителей Шаффхаузена: есть пострадавшие

Не менее пяти человек получили травмы в результате нападения не известного полиции злоумышленника, вооруженного бензопилой, которое было совершено утром в понедельник, 24 июля, в швейцарском городе Шаффхаузен, административном центре одноименного кантона, расположенного на границе с Германией.

Состояние двух пострадавших медики оценивают как тяжелое, сообщает газета Blick.

В настоящее время проводятся розыски преступника. "Полиция перекрыла часть старого города, где сосредоточены крупные подразделения стражей порядка", – приводит издание слова очевидца происшествия.

Представитель полиции Шаффхаузен подтвердил информацию СМИ, однако никаких подробностей происшествия не привел, ограничившись сообщением о том, что проводится операция по розыску и обезвреживанию преступника.

Пресс-секретарь авиационной спасательной службы Rega сообщил изданию 20 Minuten, что в операции принимают участие два вертолета.

Информация уточняется.

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