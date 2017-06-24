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Дирекция школы наказала подростка, заставив его мыть кастрюли несколько недель

время публикации: 20:16 | последнее обновление: 21:28 блог версия для печати фото
Дирекция школы наказала подростка, заставив его мыть кастрюли несколько недель

12-летний Рахис Ваджид, учащийся средней школы Bluecoat Beechdale Academy в Ноттингеме, был наказан администрацией за плохое поведение "рабством", которое продолжалось несколько недель, сообщает Daily Mail.

После того, как администрация зафиксировала ряд опозданий Рахиса к началу уроков, а также составила внушительный перечень его проступков, среди которых значилось невнимание в классе, а также отсутствие галстука на шее или карандаша в пенале, мальчика "сослали" на кухню мыть кастрюли.

Мать подростка, Акила Хуршид, рассказала, что ее сын пошел в новую школу в сентябре этого года, ему было трудно привыкнуть к новым порядкам, но удалось подружиться с несколькими соучениками.

Однако последнее время он не хотел ходить в школу, часто плакал, и долго не решался признаться матери в том, что "сослан" на кухню.



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