Жителей десяти итальянских городов предупредили о "горячих выходных"

Министерство здравоохранения Италии объявила, что начавшиеся выходные могут стать опасными из-за чрезвычайно высокой температуры, сообщает ANSA.

В субботу соблюдать осторожность рекомендовано жителям Болоньи, Больцано, Брешии, Перуджи и Турина, а в воскресенье - Анконы, Капмобассо, Перуджи, Флоренции и Пескара. В этих городах ртутный столбик поднимется до 37 градусов.

В частности, минздрав просит граждан по возможности оставаться дома в самые жаркие часы – с 11:00 до 18:00, а также больше пить, включать кондиционеры и правильно хранить лекарства, которые могут испортиться в такую жару.

Минздрав Италии напомнил, что жара негативно влияет, прежде всего, на пожилых людей, детей и людей, страдающих хроническими заболеваниями.