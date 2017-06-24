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В мире

Жителей десяти итальянских городов предупредили о "горячих выходных"

время публикации: 13:51 | последнее обновление: 13:56 блог версия для печати фото
Жителей десяти итальянских городов предупредили о "горячих выходных"

Министерство здравоохранения Италии объявила, что начавшиеся выходные могут стать опасными из-за чрезвычайно высокой температуры, сообщает ANSA.

В субботу соблюдать осторожность рекомендовано жителям Болоньи, Больцано, Брешии, Перуджи и Турина, а в воскресенье - Анконы, Капмобассо, Перуджи, Флоренции и Пескара. В этих городах ртутный столбик поднимется до 37 градусов.

В частности, минздрав просит граждан по возможности оставаться дома в самые жаркие часы – с 11:00 до 18:00, а также больше пить, включать кондиционеры и правильно хранить лекарства, которые могут испортиться в такую жару.

Минздрав Италии напомнил, что жара негативно влияет, прежде всего, на пожилых людей, детей и людей, страдающих хроническими заболеваниями.

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