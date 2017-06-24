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В мире

Парламент Великобритании подвергся мощной кибератаке

время публикации: 19:33 | последнее обновление: 19:33 блог версия для печати

В субботу, 24 июня, парламент Великобритании подвергся мощной кибератаке, в результате чего депутаты и пэры в течение нескольких часов не могли пользоваться своей электронной почтой.

Об этом сообщает Daily Mail со сслыкой на Twitter члена Палаты лордов Кристофера Реннарда. "Кибератака на Вестминстер. Парламентская электронная почта не работает", - написал он.

Член парламента Генри Смит пошутил по поводу кибератаки, написав в своем блоге: "Увы, электронная почта парламента не функционирует сегодня – на нас напал Ким Чен Ын, Путин, ребенок, запертый матерью в подвале, или я не знаю, кто".

Национальное агентство по борьбе с преступностью сообщило, что работает в тесном сотрудничестве с Центром компьютерной безопасности над выяснением причин кибератаки.

Оз Алаше, генеральный директор платформы кибербезопасности CybSafe, сказал в интервью Daily Mail, что электронная почта парламента представляет собой "сокровищницу", полную информации для хакеров. Однако, к счастью, нынешняя атака была остановлена раньше, чем произошла утечка конфиденциальной информации.

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Суббота, 24 июня 2017 г.
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