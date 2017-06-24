Полиция спасла мальчика с синдромом Рубинштейна-Тейби от избивавшей его сиделки

Жительница Лос-Анджелеса Даяна Коу использовала мобильное приложение для того, чтобы понаблюдать за действиями сиделки, Тельмы Маналастас, ухаживающей за ее 2-летним сыном Лэндоном, сообщает Daily Mail.

Лэндон страдает синдромом Рубинштейна-Тейби: он ест с помощью питательной трубки, не говорит, не видит одним глазом. Уход за мальчиком должен осуществляться круглосуточно.

Установив мобильное приложение, Даяна и ее муж Крис увидели, как сиделка избивает их сына сложенным журналом, бьет мальчика по руке, яростно трясет его коляску и т.д.

Наблюдая за этим, Даяна не могла ничего предпринять, так как вместе с мужем находилась примерно в двадцати минутах езды от дома, на баскетбольном матче второго своего сына. Поэтому она позвонила в службу спасения 911. Сотрудники полиции, прибыв в дом Коу, немедленно задержали Тельму Маналастас.

Женщина была направлена к семье Коу компанией Maxim Healthcare Services, предоставляющей услуги сиделок. В настоящее время Даяна и Крис намерены судиться с компанией, которая принимает на работу непроверенный персонал, подвергая опасности жизнь больных.





