24 июня 2017 г.
последняя новость: 15:12
Виноградные косточки против рака
Проклова о пластических операциях
Джордж Клуни продал свой бренд
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:31 13-летняя девочка из общины мормонов совершила каминг-аут во время церковной службы
13:51 Жителей десяти итальянских городов предупредили о "горячих выходных"
08:36 В китайской провинции Сычуань более 140 человек погребены под завалами из-за оползня
08:00 В республике Мозамбик зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,8
22:02 Пенсионерку, пославшую Путину письмо с воздушными шариками, приговорили к штрафу
21:44 Жертвами серии терактов в Пакистане стали 28 человек
20:39 86-летний мужчина и его 87-летняя жена умерли одновременно в "самый жаркий день в году"
19:38 Создатель Telegram Павел Дуров готовится к противостоянию с Роскомнадзором
17:52 ЦИК РФ напомнил, что Навальный не обладает "пассивным избирательным правом"
14:46 Роскомнадзор грозится заблокировать мессенджер Telegram
В мире

13-летняя девочка из общины мормонов совершила каминг-аут во время церковной службы

время публикации: 14:31 | последнее обновление: 14:41 блог версия для печати фото
13-летняя девочка из общины мормонов совершила каминг-аут

Саванна, 13-летняя девочка, проживающая с родителями в штате Юта и принадлежащая к общине мормонов, оказалась в центре скандала после того, как во время воскресной службы призналась в том, что является лесбиянкой.

В ходе этой службы всем присутствующим было предложено поделиться своими чувствами и мыслями с общиной, выйдя к микрофону. Когда Саванна сказала, что отнюдь не считает себя грешницей, а ее сексуальная ориентация "является такой же особенностью ее личности, как и веснушки", ей отключили микрофон и велели вернуться на место.

По словам матери Саванны, Хизер Кестер, которая не принадлежит к общине мормонов, хотя ее муж и дочь воспитаны в лоне Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, девочка, вернувшись на скамью, разрыдалась.

Руководители Церкви Иисуса Христа Святых последних дней неоднократно за последние годы напоминали о том, что однополый секс нарушает фундаментальные доктрины веры мормонов. Тем не менее, в мормонской общине существуют и другие взгляды на отношения между людьми одного пола.

Как сообщает The Telegraph, Хизер Кестер считает, что ее дочь своим выступлением надеялась поддержать подростков, относящихся к ЛГБТ-общине, и не имеющих смелости признаться в этом.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 15 июня 2017 г.
Премьер-министром Сербии впервые станет женщина
// NEWSru.co.il // В мире // 25 мая 2017 г.
Тайвань стал первой страной Азии, разрешившей однополые браки
// NEWSru.co.il // В мире // 22 мая 2017 г.
Массовый арест гомосексуалистов в Джакарте: стриптиз и мастурбация вне закона
// NEWSru.co.il // В мире // 18 сентября 2016 г.
"Каминг-аут" английского лорда с русскими корнями: член королевской фамилии – гей
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 февраля 2016 г.
23 февраля в Кнессете отметили День защиты прав ЛГБТ
// NEWSru.co.il // В мире // 30 октября 2014 г.
Генеральный директор компании Apple Тим Кук совершил каминг-аут







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 24 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017