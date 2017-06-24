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В мире

В китайской провинции Сычуань более 100 человек погребены под завалами из-за оползня

время публикации: 08:36 | последнее обновление: 08:38 блог версия для печати фото
В китайской провинции Сычуань более 100 человек погребены под завалами из-за оползня

В уезде Маосянь китайской провинции Сычуань более 100 человек оказались под завалами в результате оползня, вызванного проливными дождями, сообщает "Синьхуа".

В настоящее время они считаются пропавшими без вести, однако с каждым днем у спасателей, продолжающих поиски в этом районе, все меньше надежды найти выживших.

В деревнях оползнем разрушены десятки домов. Также ливни привели к обрушению горных пород, которые перекрыли русло реки на участке в 2 км.

В январе этого года 12 человек погибли в провинции Хубэй, когда в результате оползня обрушилось здание отеля. В мае 2015 года китайском городе Гуйян в провинции Гуйчжоу из-за оползня рухнул десятиэтажный жилой дом, 16 жильцов были погребены под завалами.

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