Умер известный актер Андрей Харитонов

Известный советский и российский актер театра и кино Андрей Харитонов умер в воскресенье, 23 июня, в возрасте 59 лет. Об этом сообщил режиссер Виталий Манский в социальной сети Facebook.

"Не стало Андрея Харитонова... Мои соболезнования всем, кто его помнит и любит", – приводит слова Манского РИА Новости.

В январе 2019 года в СМИ сообщалось, что актер болен онкологическим заболеванием. По словам близких, у Андрея Харитонова был рак желудка, он боролся с этой болезнью несколько лет, перенес шесть операций.

Супруга актера Ольга Смирягина сообщила, что похороны пройдут в Киеве.

Андрей Харитонов родился в 1959 году в Киеве. В 1980 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И.К.Карпенко-Карого. В том же году дебютировал в кино ролью Овода в одноименном фильме, снискавшей ему популярность. Сыграл более 30 ролей, среди которых главные роли в фильмах "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Человек-невидимка", "Тайна "Черных дроздов"", "Вольный ветер".

С 1984 по 1990 годы был ведущим артистом Малого театра в Москве. В 1991-м Харитонов снял художественный фильм "Жажда страсти", который был удостоен ряда наград.