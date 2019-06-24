18+
24 июня 2019 г.
последняя новость: 10:06
«Сделка века» скорее мечта, чем конкретный план
Генерал Узи Даян: «Все, кто подпадает под Закон о возвращении, должны считаться евреями!»
Перевыборы в Стамбуле: унижение Эрдогана
Местные власти повышают налоги
ТОП-5 продуктов для женского либидо
Приключения Светланы Лободы
Израильская антиутопия стала фестивальным хитомi
20-секундное видео спасло девочке жизнь
Израиль ищет рычаги давления на ХАМАС
Власть, хочешь сниматься в кино?
Кто нападает на Верховный суд
Отношение к выходцам из России в Израиле чудовищное
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:46 Умерла Джудит Кранц - третья по популярности писательница в истории мировой литературы
04:21 Возле побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2
03:41 В Нью-Йорке обнаружены мертвыми уроженка России, служившая в Нацгвардии США, и ее дети
02:44 Умер известный актер Андрей Харитонов
00:49 Нападение на полицейских в Грозном, двое раненых
19:17 Сотни тысяч демонстрантов в Праге требуют отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша
16:32 В результате обрушения шатра на севере Индии погибли не менее 14 человек
13:52 Попытка госпереворота в Эфиопии: задержаны подозреваемые в убийстве начальника генштаба и губернатора
11:15 Попытка переворота в эфиопском регионе Амхара: убиты губернатор и начальник генштаба армии
11:07 В Киеве проходит Марш равенства
Загрузка...
В мире

Умер известный актер Андрей Харитонов

время публикации: 02:44 | последнее обновление: 08:18 блог версия для печати фото
Умер известный советский и российский актер Андрей Харитонов
Андрей Харитонов

Известный советский и российский актер театра и кино Андрей Харитонов умер в воскресенье, 23 июня, в возрасте 59 лет. Об этом сообщил режиссер Виталий Манский в социальной сети Facebook.

"Не стало Андрея Харитонова... Мои соболезнования всем, кто его помнит и любит", – приводит слова Манского РИА Новости.

В январе 2019 года в СМИ сообщалось, что актер болен онкологическим заболеванием. По словам близких, у Андрея Харитонова был рак желудка, он боролся с этой болезнью несколько лет, перенес шесть операций.

Супруга актера Ольга Смирягина сообщила, что похороны пройдут в Киеве.

Андрей Харитонов родился в 1959 году в Киеве. В 1980 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И.К.Карпенко-Карого. В том же году дебютировал в кино ролью Овода в одноименном фильме, снискавшей ему популярность. Сыграл более 30 ролей, среди которых главные роли в фильмах "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Человек-невидимка", "Тайна "Черных дроздов"", "Вольный ветер".

С 1984 по 1990 годы был ведущим артистом Малого театра в Москве. В 1991-м Харитонов снял художественный фильм "Жажда страсти", который был удостоен ряда наград.

facebook





  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 24 июня 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019