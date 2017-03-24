24 марта 2017 г.
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В мире

Возросло число жертв лондонского теракта

время публикации: 07:18 | последнее обновление: 07:34 блог версия для печати фото
Возросло число жертв лондонского теракта

В ночь на пятницу, 24 марта, число жертв недавнего лондонского теракта возросло до четырех: в больнице скончался 75-летний мужчина, получивший крайне тяжелые травмы. Его имя пока не опубликовано.

- Теракт около здания парламента в Лондоне. Фоторепортаж

Ранее были названы имена трех погибших в результате этого теракта: сотрудник полиции Кит Палмер (48), учительница испанского языка Айша Фрейд (43), американский гражданин Курт Кокран (около 50 лет).

Ранения и травмы получили более 40 человек, в их числе жена Курта Кокрана. Примерно 20 пострадавших остаются в больницах, шестеро из них в критическом или крайне тяжелом состоянии.

Среди пострадавших граждане Великобритании, Франции, Китая, Южной Кореи и Румынии.

Хроника событий

Примерно в 14:40 по местному времени мужчина за рулем автомобиля Hyundai преднамеренно заехал на тротуар на Вестминстерском мосту и стал давить прохожих. Машина сбивала прохожих, возникла паника, которая привела к авариям. Одна женщина попала под колеса автобуса. Другая женщина спрыгнула с моста в Темзу (ее спасли, она госпитализирована в тяжелом состоянии).

В это время террорист за рулем автомобиля свернул к зданию британского парламента и врезался в ограду Вестминстерского дворца. После этого с двумя ножами в руках он побежал к зданию парламента, смертельно ранив безоружного сотрудника полиции Кита Палмера и тяжело ранив еще двоих. Другие полицейские застрелили нападавшего.

Личность террориста и дополнительная информация

Предварительное расследование показало, что террорист арендовал автомобиль в городе Челмсфорд (графство Эссекс).

Личность террориста установлена. Это был 52-летний Халид Масуд, гражданин Великобритании, уроженец графства Кент, в последнее время живший в Западном Мидленде. Он был судим за нанесение тяжких телесных повреждений, незаконное хранение оружия и нарушение общественного порядка. Обвинения в террористической деятельности ему не предъявлялись.

Полиция не исключала, что у террориста был сообщник, который находился вместе с ним в автомобиле. Велись его розыски. Утром 23 марта было объявлено: нападавший действовал в одиночку.

Известно о задержании не менее семи подозреваемых в контактах с террористом. Операции проводились в Бирмингеме и других районах.



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// NEWSru.co.il // В мире // 23 марта 2017 г.
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