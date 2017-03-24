24 марта 2017 г.
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За две минуты до теракта на Вестминстерском мосту Халид Масуд использовал WhatsApp

время публикации: 18:28 | последнее обновление: 19:13 блог версия для печати фото
За две минуты до теракта на Вестминстерском мосту Халид Масуд использовал WhatsApp

Спустя несколько часов после теракта в Лондоне, в результате которого четыре человека погибли, и более 40 получили ранения и травмы, британская полиция установила личность террориста: это 52-летний Халид Масуд, гражданин Великобритании, уроженец графства Кент, в последнее время живший в Западном Мидленде.

Также стало известно, что за две минуты до теракта на Вестминстерском мосту Халид Масуд использовал WhatsApp, чтобы связаться с неким абонентом, пока неизвестным полиции. Об этом сообщает в пятницу, 24 марта, Daily Mail.

Британская полиция пытается установить, действовал ли Халид Масуд в одиночку или же выполнял чей-то приказ, пишет The Sun. Несколько лет назад Масудом заинтересовалась служба MI5, однако затем его дело было отодвинуто в сторону как не заслуживающее особого внимания. За сутки, прошедшие с момента теракта, полиция задержала 11 человек, подозреваемых в подготовке нападений.

Согласно полученным данным, настоящее имя Халида Масуда – Эдриан Элмс. Он родился в декабре 1964 года, в графстве Кент. Мать, Джанет Элмс, воспитывала его одна. Он окончил престижный колледж Танбридж Уэллс, где о нем вспоминают как о "ярком подростке" и "отличном спортсмене", который не интересовался ни религией, ни политикой.

Эдриан Элмс был трижды судим: в 1983 году (за причинение противозаконного ущерба и нарушение общественного порядка), в 2000-м (за нанесение тяжких телесных повреждений), и в 2003-м (за хранение холодного оружия).

После освобождения, в 2004 году, Элмс женился на Фарзане Малик, мусульманке. В настоящее время они в разводе. В 2005 году, а также в период с 2008-го по 2009, Элмс неоднократно посещал Саудовскую Аравию. Предположительно, именно там он принял ислам. Став правоверным мусульманином, Эдриан Элмс сменил имя на "Халид Масуд".



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Пятница, 24 марта 2017 г.
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