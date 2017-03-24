Великобритания, защищая Израиль, предъявила ультиматум СПЧ ООН

Совет по правам человека (СПЧ) ООН принял сегодня, в пятницу, 24 марта, ряд постановлений, среди которых содержалось и обращение к руководствам разных стран с призывом отмежеваться от поселенческой политики Израиля.

В ответ делегация Великобритании заявила: несмотря на то, что мы осуждаем строительство поселений, нам кажется необходимым противостоять террору против Израиля. "Если подход ООН к этой теме не изменится, мы выберем политику поддержки Израиля", - заявила британская делегация.

В заявлении британской делегации сказано, что Великобритания полностью поддерживает Совет по правам человека как важную международную организацию, стоящую на страже правовой системы. Однако непропорциональный объем антиизраильских резолюций, принимаемых СПЧ ООН, подрывает доверие к этой организации.

Голосуя против строительства поселений, Британия следует своим принципам в этом вопросе. "Тем не менее, мы также должны признать, что Израилю по-прежнему угрожают террор, подстрекательство и насилие", - говорится в заявлении.

"Только в минувшем году террористами было осуществлено более 250 террористических атак, что привело к гибели, по меньшей мере, 30 израильтян. Активизируются усилия ХАМАСа по восстановлению подземных туннелей, что представляет собой серьезную опасность. Антисемитское подстрекательство и прославление терроризма не прекращаются. До тех пор, пока террористы называются "мучениками", мир не наступит. И все же ни терроризм, ни подстрекательство не были в центре внимания на этой неделе в Совете по правам человека. Такая ситуация неприемлема", - подчеркивается в заявлении.

"Если положение вещей не изменится, то в будущем мы будем голосовать против всех резолюций, осуждающих поведение Израиля на оккупированных сирийских и палестинских территориях", - говорится в заявлении британской делегации.





