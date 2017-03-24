24 марта 2017 г.
последняя новость: 21:43
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
21:43 Преподавательница тату-искусства задержана за развращение несовершеннолетнего
20:56 Великобритания, защищая Израиль, предъявила ультиматум СПЧ ООН
20:28 У входа в мемориальный комплекс Освенцим 14 человек устроили "голую акцию"
18:28 За две минуты до теракта на Вестминстерском мосту Халид Масуд использовал WhatsApp
16:56 Хирургов-стажеров уволили за фото с ампутированной ногой, выложенное в Twitter
15:54 Генерал Кертис Скапаротти не исключает, что Россия поддерживает талибов
15:19 Марин Ле Пен посетила Москву и пообещала бороться против антироссийских санкций
14:16 Вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста в Тернополе
12:34 Умерла народная артистка России Нина Оксентян, ей было 100 лет
10:59 Опубликовано имя убийцы Дениса Вороненкова
В мире

Великобритания, защищая Израиль, предъявила ультиматум СПЧ ООН

время публикации: 20:56 | последнее обновление: 21:30 блог версия для печати фото
Великобритания, защищая Израиль, предъявила ультиматум СПЧ ООН
Великобритания, защищая Израиль, предъявила ультиматум СПЧ ООН
Великобритания, защищая Израиль, предъявила ультиматум СПЧ ООН

Совет по правам человека (СПЧ) ООН принял сегодня, в пятницу, 24 марта, ряд постановлений, среди которых содержалось и обращение к руководствам разных стран с призывом отмежеваться от поселенческой политики Израиля.

В ответ делегация Великобритании заявила: несмотря на то, что мы осуждаем строительство поселений, нам кажется необходимым противостоять террору против Израиля. "Если подход ООН к этой теме не изменится, мы выберем политику поддержки Израиля", - заявила британская делегация.

В заявлении британской делегации сказано, что Великобритания полностью поддерживает Совет по правам человека как важную международную организацию, стоящую на страже правовой системы. Однако непропорциональный объем антиизраильских резолюций, принимаемых СПЧ ООН, подрывает доверие к этой организации.

Голосуя против строительства поселений, Британия следует своим принципам в этом вопросе. "Тем не менее, мы также должны признать, что Израилю по-прежнему угрожают террор, подстрекательство и насилие", - говорится в заявлении.

"Только в минувшем году террористами было осуществлено более 250 террористических атак, что привело к гибели, по меньшей мере, 30 израильтян. Активизируются усилия ХАМАСа по восстановлению подземных туннелей, что представляет собой серьезную опасность. Антисемитское подстрекательство и прославление терроризма не прекращаются. До тех пор, пока террористы называются "мучениками", мир не наступит. И все же ни терроризм, ни подстрекательство не были в центре внимания на этой неделе в Совете по правам человека. Такая ситуация неприемлема", - подчеркивается в заявлении.

"Если положение вещей не изменится, то в будущем мы будем голосовать против всех резолюций, осуждающих поведение Израиля на оккупированных сирийских и палестинских территориях", - говорится в заявлении британской делегации.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 24 марта 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017