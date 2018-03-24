Посол США в ООН: Совет по правам человека относится к Израилю хуже, чем к КНДР

В пятницу, 23 марта, Совет по правам человека ООН принял пять резолюций, осуждающих Израиль за оккупацию палестинских земель и другие противоправные действия.

В то же время всего лишь две резолюции были посвящены Сирии, где сотни тысяч людей стали жертвами семилетней гражданской войны. Страны Южный Судан, Мьянма, Иран и Северная Корея "удостоились" каждая – одной резолюции, сообщает Times of Israel.

Постоянный представитель США при всемирной организации Никки Хейли, комментируя принятие пяти резолюций, осуждающих действия Израиля, заявила: "Когда Совет по правам человека относится к Израилю хуже, чем к Северной Корее, Ирану и Сирии, он демонстрирует, насколько он неразумен и недостоин своего названия. Настало время более благоразумным странам потребовать изменений. Многие страны соглашаются с тем, что повестка дня Совета полна предвзятости в отношении Израиля, но немногие готовы бороться с этим". Заявление Хейли цитирует ТАСС.

"Соединенные Штаты продолжают оценивать свое членство в Совете по правам человека. Наше терпение не бесконечно. Сегодняшние действия ясно демонстрируют, что эта организация лишена авторитета, который необходим для того, чтобы быть настоящим поборником прав человека", - говорится в письменном заявлении Хейли, распространенном постпредством США при ООН.

СПЧ был создан в 2006 году на замену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав Совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генассамблеи ООН путем прямого тайного голосования.





