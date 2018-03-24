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В мире

Серия терактов на юге Франции; число жертв возросло до четырех

время публикации: 09:02 | последнее обновление: 09:36 блог версия для печати фото
Серия терактов на юге Франции; число жертв возросло до четырех
Серия терактов на юге Франции; число жертв возросло до четырех
Серия терактов на юге Франции; число жертв возросло до четырех

В коммуне Треб на юге Франции была совершена серия терактов: угон машины, в результате которого был застрелен водитель, вооруженное нападение на сотрудников спецподразделения французской национальной полиции и вооруженное нападение на посетителей супермаркета Super U. За всеми нападениями стоит один и тот же террорист. В результате терактов погибли 4 человека.

В пятницу, 23 марта, во второй половине дня, вооруженный злоумышленник угнал автомобиль Opel Corsa, открыв по нему огонь. Водитель автомобиля был ранен, пассажир, 60-летний Жан Мезьер, житель коммуны Вильдюбер, погиб на месте. Затем преступник открыл огонь по сотрудникам спецподразделения французской национальной полиции (CRS), ранив одного из них.

Примерно через час террорист, вооруженный ножами, пистолетом и гранатами, ворвался в здание супермаркета Super U в Требе. Большинству сотрудников Super U и покупателей удалось покинуть здание, однако злоумышленник, назвавший себя "солдатом Исламского государства", захватил более десяти заложников.

Террорист застрелил одного из продавцов и покупателя. Личность покупателя пока не установлена. Что касается продавца, это – 50-летний Кристиан Медве. По словам друзей и знакомых, Кристиан был "хорошим и смелым парнем", поэтому, скорее всего, он погиб, пытаясь остановить террориста. Однако подробности происшедшего в здании пока неизвестны. В результате захвата супермаркета 16 человек получили ранения.

Спустя два часа заложники были освобождены. Сообщалось, что террорист требовал освобождения Салаха Абдеслама, одного из главных организаторов террористических атак в Париже 13 ноября 2015 года, в результате которых были убиты 130 человек.

Еще примерно через час террорист был застрелен полицией. Его личность установлена, сообщает L`Independant. Это – 25-летний Радуан Лакдим, гражданин Франции, родившийся в Марокко; в последнее время он был безработным.

В субботу, 24 марта, в больнице умер 45-летний подполковник жандармерии Арно Бельтрам, получивший накануне тяжелое ранение в ходе теракта в Super U. Таким образом, число жертв терактов в Требе возросло до четырех.

Как сообщает Europe1, Бельтрам был одним из первых сотрудников правоохранительных органов, оказавшихся на месте происшествия. Войдя в здание супермаркета, он сказал террористу, что готов занять место одной из удерживаемых им заложниц. Мобильный телефон Бельтрама террорист использовал для контакта с полицией. После нескольких минут переговоров, которые ничего не дали, раздались выстрелы. Бельтрам был ранен и вскоре доставлен в больницу.

Командование жандармерии заметило, что Арно Бельтрам действовал вопреки разработанной процедуре, согласно которой сотрудник полиции, оказавшийся на месте происшествия первым, должен стрелять в террориста, а не предлагать себя в качестве заложника. Тем не менее, действия Арно Бельтрама спасли жизнь одной из заложниц, а, возможно, и нескольким людям.



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// NEWSru.co.il // В мире // 23 марта 2018 г.
Теракт в Требе: трое погибших, террорист ликвидирован
// NEWSru.co.il // В мире // 23 марта 2018 г.
Террорист из Треба требует освобождения Салаха Абдеслама
// NEWSru.co.il // В мире // 23 марта 2018 г.
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